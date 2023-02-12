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20:49, 12 февраля 2023Мир

Удары России по Украине назвали жестким посланием Европе

Daily Mail назвала удары России по Украине посланием Европе из-за истребителей для ВСУ

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Удары России по объектам энергетики и инфраструктуры Украины стали жестоким посланием Европе на фоне обсуждения вопроса о поставках истребителей Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Издание связало новый удар Вооруженных сил (ВС) России по критической инфраструктуре Украины и визит украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон, где обсуждались поставки истребителей для ВСУ. Также отмечается, что удары оказали разрушительный эффект на украинские военные объекты.

Ранее Зеленский заявил о достижении в Лондоне закулисных договоренностей и приближении к решению о поставках дальнобойного оружия и об обучении пилотов. По словам украинского президента, европейские лидеры выразили готовность передать Украине необходимое оружие, в том числе самолеты.

Однако по данным издания Bloomberg, ни одна страна Евросоюза не дала обязательств по поставке истребителей на Украину.

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Илона Палей
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