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09:05, 13 февраля 2023Силовые структуры

В центре Москвы охранник устроил стрельбу

Конфликт охранника общепита и двух мужчин на Пятницкой улице в Москве закончился стрельбой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В центре Москвы конфликт охранника заведения общественного питания и двух мужчин обернулся стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 февраля, на Пятницкой улице. По данным правоохранителей, произошел бытовой конфликт между охранником общепита и двумя мужчинами. «В ходе конфликта последний распылил газовый баллончик в сторону своих оппонентов и произвел выстрел, предположительно, из травматического оружия», — отметили в ведомстве.

По словам источника агентства, стрелявшего задержали. Пострадавших доставили в медучреждение. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее охранник избил мужчину у универмага в центре Москвы и попал на видео.

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Марина Совина
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