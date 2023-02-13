Блогерша Блиновская назвала сомнительный способ борьбы со стрессом

Блогерша Елена Блиновская предложила ругаться с приезжими на рынке для борьбы со стрессом

В сети обратили внимание на неэтичный по отношению к приезжим способ борьбы со стрессом, который назвала блогерша Елена Блиновская. О методе Блиновской пишет автор светского Telegram-канала «Небожена».

В канале сделали репост голосового сообщения, которое Блиновская разослала подписчикам ее психологического интенсива — так называемого марафона желаний. «Елена Блиновская на своих курсах по духовности советует ругаться с "нерусскими" на рынке, чтобы выплеснуть накопившиеся гнев и злость, и не приносить их домой», — комментирует сомнительный метод бороться с негативными эмоциями автор канала.

В голосовом сообщении Блиновская цитирует свою подругу, которая после ссоры с близкими людьми идет на рынок. «"Стоит какой-нибудь нерусский молодой человек агрессивный, начинает лаять, а я на него. И я налаюсь на него, и поминай как звали". Если есть такая возможность, хорошо. Пробуйте на людях», — одобрила предложенный метод блогерша.

Ранее практикующий врач-трихолог из Чикаго, США, Марвелетт Бейли раскрыла способы борьбы с облысением на фоне стресса. Среди прочего она посоветовала массаж и чтение.