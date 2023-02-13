Опубликовано видео уничтожения ангара с украинскими танками под Донецком

Опубликованы кадры уничтожения российскими военными ангара с танками ВСУ под Донецком

Военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады Вооруженных сил России уничтожили ангар с украинскими танками под Донецком. Соответствующие кадры опубликовало РИА Новости.

Отмечается, что расположение техники Вооруженных сил Украины в ангаре установили российские разведчики. После этого артиллеристы 1-й Славянской бригады открыли огонь из реактивной системы залпового огня «Град», уничтожив цель с первого залпа.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские военные ликвидировали украинский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса-АКМ» в районе Красного Лимана. Уточняется, что ЗРК был уничтожен ударами авиации и артиллерии.