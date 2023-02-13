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15:41, 13 февраля 2023Силовые структуры

Россиянку оштрафовали на 30 тысяч рублей за возложение цветов к памятнику

В Твери суд оштрафовал россиянку по статье о дискредитации армии за возложение цветов

Фото: Shutterstock

В Твери суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу за возложение цветов к памятнику. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда города.

Россиянка признана виновной по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации») КоАП РФ.

По данным ведомства, женщина оставила цветы у памятника жертвам политических репрессий после гибели людей при взрыве в многоэтажке в Днепре. Осужденная отрицала, что сделала это из-за участия в акции. Фигурантка заявила, что не нашла в городе мемориалов, связанных с украинской культурой, и узнала в сети, что многие несут цветы к тому самому памятнику.

Об обрушения жилого многоэтажного дома в Днепре стало известно 14 января. Украинские власти сообщили, что в дом попала ракета.

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Екатерина Власова
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