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15:24, 13 февраля 2023Мир

США ответили на обвинения Китая в запуске аэростатов над КНР

В Белом доме отвергли обвинения Пекина в запуске аэростатов Вашингтона над Китаем
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США отвергли обвинения Пекина в запуске десяти аэростатов Вашингтона в воздушном пространстве Китая. Так ответил на заявления КНР координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает Reuters.

«Это неправда. США не делают этого. Это просто абсолютная неправда», — заявил представитель Белого дома. Он подчеркнул, что американская сторона не летает на воздушных шарах над Китаем.

Ранее в китайском МИД заявили, что высотные аэростаты США вторгались в воздушное пространство КНР десять раз. Так во внешнеполитическом ведомстве ответили на вопрос о деталях полетов американских высотных объектов над республикой.

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Виктория Кондратьева
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