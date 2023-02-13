США ответили на обвинения Китая в запуске аэростатов над КНР

В Белом доме отвергли обвинения Пекина в запуске аэростатов Вашингтона над Китаем

США отвергли обвинения Пекина в запуске десяти аэростатов Вашингтона в воздушном пространстве Китая. Так ответил на заявления КНР координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, передает Reuters.

«Это неправда. США не делают этого. Это просто абсолютная неправда», — заявил представитель Белого дома. Он подчеркнул, что американская сторона не летает на воздушных шарах над Китаем.

Ранее в китайском МИД заявили, что высотные аэростаты США вторгались в воздушное пространство КНР десять раз. Так во внешнеполитическом ведомстве ответили на вопрос о деталях полетов американских высотных объектов над республикой.