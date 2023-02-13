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11:06, 13 февраля 2023Мир

В НАТО озаботились истощением запаса боеприпасов из-за поставок Украине

Reuters: НАТО попросит страны альянса увеличить запасы боеприпасов из-за их истощения

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

НАТО попросит страны-члены альянса увеличить свои запасы боеприпасов из-за их истощения на фоне поставок Украине, сообщает Reuters.

Отмечается, что еще до начала российской спецоперации в прошлом году и активной передачи оружия Киеву многие страны-члены НАТО не смогли выполнить задачи альянса по накоплению запасов. Темпы поставок Украине, как пишет агентство, «обнажили бреши в эффективности и скорости цепочек поставок». Неназванный европейский дипломат заявил Reuters, что «если бы Европе пришлось воевать с Россией, у некоторых стран боеприпасы закончились бы в считанные дни».

Объем запасов оружия стран НАТО засекречен. Представитель альянса лишь высказался, что больше всего не хватает критически важных боеприпасов, в числе которых 155-миллиметровые снаряды для гаубиц, ракеты для систем HIMARS и боеприпасы для систем ПВО.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкой армии необходимо компенсировать оружие, включая танки, которые страна передала Украине, и в целом пополнить свои оборонные запасы. При этом он добавил, что в краткосрочной перспективе страна не в состоянии покрыть потребности своей армии.

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Антон Похиляк
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