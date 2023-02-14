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15:25, 14 февраля 2023Среда обитания

Рынку жилья в Москве предрекли восстановление

«Известия»: в 2023 году арендная плата за недвижимость в Москве начнет расти

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру »

В 2023 году арендная плата за жилье в Москве начнет расти. Подобный прогноз со ссылкой на экспертов рынка недвижимости дали «Известия».

По данным аналитиков «Яндекс.Недвижимости», в феврале текущего года аренда квартиры в столице в среднем подешевела на три процента относительно января. Замдиректора Банковского института развития Юлия Макаренко убеждена, что снижение стоимости съемной недвижимости в Москве не продлится долго. Она предрекла, что в 2023 году падение арендных ставок прекратится, а разница «отыграется». Кроме того, в Подмосковье спрос на съемные квартиры останется на таком же высоком уровне, как и раньше.

По мнению аналитика группы «Финам» Наталии Пырьевой, интерес к арендной недвижимости вырастет на фоне снижения покупательной способности граждан, что, в свою очередь, приведет к подорожанию ставок. Она добавила, замедление темпов роста цен на жилье на первичном рынке и восстановление вторичного будут оказывать положительное воздействие на рынок аренды.

В феврале аналитики «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что стоимость аренды квартир в Москве за год снизилась на 21 процент, в среднем составив на конец января 55 тысяч рублей в месяц. По их данным, за указанный период сильнее всего упала цена за съем трехкомнатных квартир — на 36 процентов.

Полина Кислицына
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