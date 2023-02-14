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13:22, 14 февраля 2023Мир

В Кремле предложили США разбираться в истории с «шарами» самостоятельно

Песков призвал США самостоятельно разобраться в истории со сбитыми шарами

Фото: Randall Hill / Reuters

Соединенным Штатам следует не обвинять другие страны в появлении воздушных объектов на территории страны, а разобраться в этой истории самостоятельно, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Своим мнением относительно реакции Вашингтона на недавний инцидент он поделился с агентством «Интерфакс».

Комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что появление «шаров» над США — свидетельство увеличения разведки против стран альянса со стороны Китая и России, официальный представитель Кремля напомнил, что речь идет о враждебной организации, которая «подтверждает свою враждебность каждый день и изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины».

Высказывая свое мнение относительно скандальной ситуации, Песков указал, что в данном случае едва ли кого-то стоит обвинять. «Лучше, чтобы американцы сами разбирались в этой истории», — предложил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что инциденты с воздушными объектами, которые были сбиты США, являются признаком активизации разведки Китая и России против стран Североатлантического альянса.

В начале февраля официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные в течение нескольких дней отслеживают в небе над страной, предположительно, китайский разведывательный шар. 4 февраля объект сбили. В Пекине заявляли, что это метеорологический зонд, который по ошибке оказался в воздушном пространстве США.

Позже в американском небе были зафиксированы еще три неопознанных объекта. Два из них были сбиты в национальном воздушном пространстве, а еще один — в небе над Канадой.

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Варвара Кошечкина
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