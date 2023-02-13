Столтенберг прокомментировал полет китайских шаров над США

Столтенберг объяснил появление неопознанных шаров над США активизацией разведки РФ и Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инциденты с воздушными объектами, которые были сбиты США, являются признаком активизации разведки Китая и России против стран Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, НАТО видит это в разных сферах. «Мы видим это и в киберсфере, и в спутниковой, и вот с этими шарами. Это показывает важность нашей бдительности, нашего усиленного присутствия», — сказал он.

В начале февраля официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американские военные в течение нескольких дней отслеживают в небе над страной, предположительно, китайский разведывательный шар. 4 февраля объект сбили. В Пекине заявляли, что это метеорологический зонд, который по ошибке оказался в воздушном пространстве США.

Позже в американском небе были зафиксированы еще три неопознанных объекта. Два из них были сбиты в национальном воздушном пространстве, а еще один — в небе над Канадой.

