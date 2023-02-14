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17:42, 14 февраля 2023Среда обитания

Бэнкси посвятил граффити проблеме насилия над женщинами

Художник Бэнкси создал в графстве Кент граффити о проблеме насилия над женщинами

Фото: @banksy / Reuters

Знаменитый художник Бэнкси (Banksy) создал новое граффити в английском графстве Кент. Работа посвящена проблеме насилия над женщинами, сообщает The Guardian.

Граффити появилось на стене одного из зданий в городе Маргит. Работа получила название «Тушь на день святого Валентина». Художник подтвердил авторство на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бэнкси изобразил на кирпичной стене домохозяйку 1950-х годов в желтых перчатках для мытья посуды и фартуке. Женщина с подбитым глазом и выбитым зубом изображена после того, как затолкала своего супруга в холодильник. Согласно предположениям, таким образом художник хотел привлечь внимание к проблеме домашнего насилия.

В сентябре 2022 года в английском граффити Уилтшир на стене одного из зданий нашли граффити в честь покойной королевы Елизаветы II. По предположениям, авторство может принадлежать Бэнкси. Граффити заметили рядом с каналом в небольшом городе Ройал Вуттон Бассет.

Нина Ташевская
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