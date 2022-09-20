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Найдено предполагаемое граффити Бэнкси в честь Елизаветы II

В графстве Уилтшир нашли предполагаемое граффити Бэнкси о королеве Елизавете II

Фото: I-Images / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

В английском граффити Уилтшир на стене одного из зданий нашли граффити в честь покойной королевы Елизаветы II. По предположениям, авторство может принадлежать знаменитому граффити-художнику Бэнкси (Banksy). Об этом сообщает Yahoo News.

Граффити заметили рядом с каналом в небольшом городе Ройал Вуттон Бассет. На стене воздали знаменитую работу художника «Девочка с шариком», однако в память о правительнице добавили королевский шифр EIIR. Работу заметили местные жители, которые вышли на прогулку со своими собаками.

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Однако на данный момент неизвестно, точно ли Бэнкси создал это граффити, или это работа другого художника, который скопировал стиль известного британца. Бэнкси обычно сообщает о своих граффити в социальных сетях и редко воссоздает старые работы.

Накануне прошли похороны королевы, которым предшествовала церемония публичного прощания (проходила с 14 по 19 сентября в Лондоне). Многие люди стояли в очереди больше 10 часов, чтобы проститься с Елизаветой II.

Королева Великобритании, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III. Его жена Камилла стала королевой-консортом.

Нина Ташевская
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