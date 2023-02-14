Семью российских депутатов осудят за незаконную рубку леса

В Красноярском крае осудят семью депутатов за незаконную рубку леса на 3,1 миллиона рублей

Ирбейский районный суд рассмотрит дело двоих депутатов о незаконной рубке леса. Об этом во вторник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Речь идет о матери и сыне. По данные ведомства, с июня 2021 по марта 2022 года они нашли девять человек, которые имели право заготавливать древесину для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд. Те за пять тысяч рублей заключали с лесничеством договоры купли-продажи участков с лесными насаждениями, а затем передавали их фигурантам.

Затем семья депутатов поручала рабочим вырубать деревья. Общий ущерб лесному фонду составил 3,1 миллиона рублей. По факту произошедшего было возбуждено дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Отмечается, что на имущество обвиняемых наложен арест.