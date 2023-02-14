Дольщикам в России рассказали о праве на компенсацию аренды жилья

«Известия»: дольщикам могут компенсировать аренду жилья при задержке строительства дома

При задержке строительства нового дома дольщики, вынужденные снимать жилье до ввода здания в эксплуатацию, имеют право на компенсацию аренды. Средства на это должен выделить не уложившийся в срок застройщик, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

В Верховном суде (ВС) России подтвердили, что россияне могут потребовать с девелопера оплату съемного жилья на период затянувшегося ожидания новой квартиры. Однако добиваться выплат придется через суд, пояснили эксперты. При этом дольщику придется доказать, что альтернативных вариантов для проживания не было — например, у него нет в собственности другой квартиры в городе, где возводят новый дом.

Имеет значение и место регистрации — это должен быть населенный пункт, отличный от места работы, снимаемого жилья и новостройки. Также при себе должны быть все подтверждающие документы по оплате аренды (договоры, чеки, расписки и прочее).

По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николая Алексеенко, около 40 процентов новостроек в стране сдается несвоевременно, а сроки в среднем переносятся на 7–8 месяцев. В зависимости от региона доля квартир с отделкой, которые еще находятся в стадии строительства, достигает 40–60 процентов, пояснил депутат.

Руководитель рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александр Якубовский отметил, что сейчас в России около 550 объектов со слабой динамикой строительства, которые при этом не зафиксированы в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО). В самом ЕРПО сейчас значится 1037 проблемных объектов, отметил эксперт.

Юристы уточнили, что дольщик не может претендовать на компенсацию аренды жилья, если он подписал дополнительное соглашение к договору долевого участия и согласится на продление срока, так как стороны добровольно пришли к соглашению.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России стало меньше долгостроев. Он заявил, что благодаря совместной работе Фонда развития территорий и регионов число таких проектов удалось сократить на 1,3 тысячи. Сейчас сроки не соблюдаются для 1,2 тысячи новостроек.