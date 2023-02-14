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19:19, 14 февраля 2023Силовые структуры

Преподавателя российского вуза обвинили в получении взятки за сдачу экзаменов

В Челябинске доцента УралГУФК обвинили во взятках на 80 тысяч рублей за сдачу экзаменов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Челябинске доценту одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) предъявили обвинения в коррупции. Об этом во вторник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2019 по 2020 год преподавательница российского вуза брала вознаграждения от студента за сдачу экзаменов. Суммарно она получила 80 тысяч рублей.

Преступления выявили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области. По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области 29-летнего бывшего преподавателя Тайгинского института железнодорожного транспорта (ТИЖТ) осудят за получение взяток и служебный подлог.

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Екатерина Власова
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