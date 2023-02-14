Президент Ирана прибыл в Китай для встречи с Си Цзиньпином

Президент Ирана Раиси прибыл в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент Ирана Ибрахим Раиси прибыл в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters.

Иранский лидер находится с визитом в Китае с 14 по 16 февраля по приглашению главы КНР. По случаю государственного визита будет проведена официальная церемония.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» могут ввести санкции против компаний из КНР, КНДР и Ирана, которые якобы поставляют России компоненты и технологии для использования в военных целях.