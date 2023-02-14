В Москве «фокусник» из Камеруна обманул знакомого на 23 тысячи долларов

МВД: в Москве задержали камерунца, продавшего «волшебную» черную бумагу за 23 тыс долларов

В Москве полицейские задержали уроженца Камеруна, обманувшего знакомого и пообещавшего ему приумножить сбережения. Об этом во вторник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, фигурант показал другу доказательство своих слов — видео с «фокусом». Аферист покрасил купюры черной краской, смыл ее во время записи ролика и продемонстрировал таким образом появление денежных знаков. Доверчивый приятель поверил иностранцу и решил купить «волшебную» бумагу. Тогда мошенник нарезал много листов черной бумаги и продал потерпевшему за 23 тысячи долларов США. Он обещал товарищу, что через 40 минут краска исчезнет и листы превратятся в настоящие купюры.

Чуда не произошло. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился к правоохранителям. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 159 ("Мошенничество") УК РФ. Сейчас уроженец Камеруна находится в СИЗО.