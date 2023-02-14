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17:00, 14 февраля 2023Спорт

Стало известно о течении пневмонии у Костомарова

SHOT: пневмония у Романа Костомарова медленно регрессирует

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Стали известны подробности течения пневмонии у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, болезнь медленно регрессирует. У спортсмена наблюдается снижение пневматизации (легочной недостаточности — прим. «Ленты.ру»).

Отмечается, что в легких 46-летнего бывшего фигуриста все еще происходят фиброзные изменения, при которых разрастается соединительная ткань и появляются рубцы, однако они становятся меньше. Медики назначили экс-фигуристу специальные препараты, которые ускоряют процесс рассасывания соединительной ткани.

Ранее стало известно об ухудшении общего состояния Костомарова после ампутации пальцев рук. «Спорт-Экспресс» сообщил о повышении температуры у спортсмена, предположительно, из-за перенесенного стресса. Главный врач частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах также заявил, что, несмотря на удаление пораженных участков, у фигуриста может и дальше развиваться сепсис.

Об ампутации бывшему спортсмену кистей обеих рук сообщил KP.RU. Telegram-канал Mash при этом писал, что фигуристу удалили только несколько пальцев. 7 февраля в Telegram-канале «112» появилась информация, что фигуристу ампутировали левую стопу.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Андрей Стрельцов
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