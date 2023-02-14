Телезвезда Кайли Дженнер снялась голой в душе на островах Теркс и Кайкос

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер снялась в откровенном образе во время отдыха и поделилась результатом с фанатами. Снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Известно, что 25-летняя знаменитость отправилась в путешествие на острова Теркс и Кайкос. На размещенном кадре она позирует в уличном душе под струями воды без купальника. При этом видно, что бизнесвумен прикрывает голое тело большими букетами цветов. Дженнер отказалась от аксессуаров и макияжа, а длинные волосы распустила.

Подписчики восхитились внешним видом телезвезды в комментариях под публикацией, набравшей миллионы лайков. «Красотка», «То, что мне нужно было сегодня», «Секси», «Просто вау», «Люблю тебя, Кайли!», «Обожаю эту женщину», — высказывались пользователи сети.

В октябре 2022 года Кайли Дженнер снялась в откровенном образе для рекламы напитков GLOW и рассмешила поклонников. Пользователи сети обратили внимание на непропорциональную фигуру манекенщицы.