В МИД обсудили содействие России в ликвидации последствий землетрясения в Турции

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко обсудил с послом Турции Мехметом Самсаром помощь Москвы в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Были обсуждены актуальные вопросы двустороннего практического сотрудничества с упором на дальнейшее укрепление взаимовыгодного российско-турецкого партнерства в области энергетики, а также оказания содействия в преодолении последствий землетрясения в Турции», — говорится в сообщении.

В начале февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали сильнейшими с 1939 года. По последним данным, в результате трагедии погибли более 31 тысячи человек.