Молдавия назвала причину закрытия воздушного пространства

Молдавия временно закрыла воздушное пространство по соображениям безопасности

Власти Молдавии 14 февраля временно закрыли воздушное пространство страны по соображениям безопасности. Причину назвали агентству «Интерфакс» в Международном аэропорту Кишинева.

Уточняется, что решение действует до 16:00 по местному времени (17:00 по Москве). Авиакомпании отмечают, что ждут возобновления полетов и просят пассажиров сохранять спокойствие и следить за информационными панелями в аэропорту.

В октябре прошлого года в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии обвинили Россию в нарушении воздушного пространства страны. В пресс-службе уточнили, что три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Черном море, нарушили воздушное пространство республики.