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11:35, 14 февраля 2023Силовые структуры

Мать с сожителем забили до смерти семилетнего ребенка и получили сроки

Под Новосибирском приговорили к пожизненному сроку отчима, избившего до смерти пасынка

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Новосибирской области суд вынес приговор 33-летней местной жительнице и ее 21-летнему сожителю за избиение до смерти семилетнего ребенка. Об этом во вторник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщину осудили на 14 лет колонии общего режима, а молодого человека приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Они признаны виновными по пунктам «в», «д», «ж» части 2 статьи 105 («Убийство»), пункту «а» части 3 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным ведомства, с 2017 года по 19 марта 2021-го фигурантка с возлюбленным регулярно избивали ее семилетнего сына ремнем и кухонной утварью. Вечером 19 марта 2021 года на улице Октябрьская в дачном поселке Кудряшовский мать и отчим выпивали, а затем 55 раз ударили пасынка ногами и руками, нанеся смертельные травмы.

Отмечается, что россиянин признал вину не в полном объеме, а женщина отрицала свою причастность к произошедшему.

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Екатерина Власова
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