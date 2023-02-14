Российский танкист рассказал о подготовке к дуэлям против танков НАТО

Командир российского танка у Авдеевки рассказал о подготовке к дуэлям против танков НАТО

Обстановка под Авдеевкой напряженная, российские танкисты отбивают атаки и готовятся к дуэлям с танками НАТО, которые скоро получит Украина. Об этом РИА Новости рассказал командир одной из машин Первой Славянской бригады с позывным Гарик.

«Будем готовиться. Смотрим сейчас информацию о них, их уязвимые места. То есть будем готовы», — сказал танкист, указав, что сейчас экипажи российских машин отбивают атаки противника и сами переходят в контрнаступление.