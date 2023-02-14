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15:07, 14 февраля 2023Ценности

Мастер раскрыл шесть опасных для нанесения тату мест на теле

Мастер Клаудио Трайн назвал внутреннюю сторону губ и язык опасными местами для татуировок

Фото: Collins Lesulie / Unsplash

Мастер Клаудио Трайн из Лондона, Англия, раскрыл шесть опасных для нанесения тату мест на теле. Соответствующий материал опубликован на сайте издания The Sun.

В первую очередь эксперт призвал не наносить рисунки на внутреннюю сторону губ, язык и десна. По его словам, данные места подвержены долгому заживлению и высокому риску заражения инфекциями. Вдобавок Трайн посоветовал воздержаться от нанесения татуировок на интимные части тела, ладони и ступни.

Также перед первым посещением салона специалист порекомендовал читателям портала изучить отзывы других клиентов. «Это является ключевым моментом, поскольку что-то может пойти не так из-за небезопасного и негигиеничного места для проведения сеанса», — предупредил Трайн.

Ранее мастер и владелица тату-салона Lovesick в Брисбене, Австралия, Дейзи Лавсик назвала одежду, которая подходит для посещения сеансов. Так, специалист предложила брать с собой на процедуру запасные вещи. По ее словам, многие клиенты при первом посещении салона приходят в белой одежде.

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Мария Винар
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