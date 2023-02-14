Мастер раскрыл шесть опасных для нанесения тату мест на теле
Мастер Клаудио Трайн из Лондона, Англия, раскрыл шесть опасных для нанесения тату мест на теле. Соответствующий материал опубликован на сайте издания The Sun.
В первую очередь эксперт призвал не наносить рисунки на внутреннюю сторону губ, язык и десна. По его словам, данные места подвержены долгому заживлению и высокому риску заражения инфекциями. Вдобавок Трайн посоветовал воздержаться от нанесения татуировок на интимные части тела, ладони и ступни.
Также перед первым посещением салона специалист порекомендовал читателям портала изучить отзывы других клиентов. «Это является ключевым моментом, поскольку что-то может пойти не так из-за небезопасного и негигиеничного места для проведения сеанса», — предупредил Трайн.
Ранее мастер и владелица тату-салона Lovesick в Брисбене, Австралия, Дейзи Лавсик назвала одежду, которая подходит для посещения сеансов. Так, специалист предложила брать с собой на процедуру запасные вещи. По ее словам, многие клиенты при первом посещении салона приходят в белой одежде.