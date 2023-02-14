В России выросла выручка у книжных типографий

«Ъ»: у российских типографий в 2022 году выросли выручка и объем выпущенной продукции

У книжных типографий в России выросли выручка и объем выпущенной продукции в 2022 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, росту помог дефицит полиграфических мощностей. Уточняется, что выручка «Парето-Принт» (принадлежит главе «Эксмо-АСТ» Олегу Новикову) в 2022 году составила 2,79 миллиарда рублей, что на восемь процентов больше, чем в 2021 году. «Выпуск твердого переплета увеличился на 20 процентов — до 36 миллионов экземпляров, рост по общему выпуску по всем видам продукции составил шесть процентов», — подчеркнули в компании.

По словам гендиректора «Парето-Принт» Павла Арсеньева, издательства стояли в очереди на изготовление книг, а объемы заказов били рекорды. Дефицит начал формироваться еще в конце 2021 года, заявил он.

В то же время типографии, которые специализируются на печати периодических изданий, сообщают о падении показателей по итогам года.

Ранее стало известно, что экс-глава сервиса Storytel в России Борис Макаренков с февраля запустил издательство «Дом историй», которое будет специализироваться на художественной литературе.