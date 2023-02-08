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05:18, 8 февраля 2023Экономика

Экс-глава сервиса Storytel в России запустил издательство

«Ъ»: экс-глава сервиса Storytel в России Макаренков запустил издательство «Дом историй»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экс-глава сервиса Storytel в России Борис Макаренков с февраля запустил издательство «Дом историй», которое будет специализироваться на художественной литературе. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, вложения оцениваются в 30–40 миллионов рублей. Проект запущен на собственные средства Макаренкова, подчеркнул представитель издательства. «Дом историй» планирует издавать бумажные, электронные и аудиокниги зарубежных и российских авторов. Сейчас в каталоге издательства уже около 200 изданий.

Представитель Макаренкова рассказал, что у «Дома историй» уже есть договоренности о размещении электронных и аудиокниг на платформах «Литреса» и «Яндекса» (владеет лицензией на использование платформы «Букмейт», управляющая сервисом «Букмейт Лимитед» признана Минюстом иноагентом).

Ранее сообщалось, что в России за последние месяцы выросло количество контрафактных бумажных книг. Одной из основных площадок их продажи стали маркетплейсы.

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Юлия Мискевич
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