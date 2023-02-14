Опровергнут миф о грибной сети между деревьями

Nature Ecology & Evolution: микоризная сеть не передает сигналы между деревьями

Ученые Университета Альберты опровергли широко распространенный миф о том, что деревья способны передавать друг другу сигналы через подземную грибную сеть или микоризную сеть (CMN). Согласно их результатам, опубликованным в журнале Nature Ecology & Evolution, популярная точка зрения не соответствует современным научным данным.

Хотя существование CMN не оспаривается учеными, авторы подвергли критике гипотезу, что эта сеть активно участвует в жизни деревьев, принося им пользу. Исследователи проанализировали результаты полевых исследований и обнаружили, что одно из утверждений, согласно которому CMN широко распространены в лесах, не подтверждается достаточным количеством научных данных. Нет подробных данных о структуре сетей и их функциях.

Другое утверждение о том, что питательные вещества передаются взрослыми деревьями саженцам через CMN, и что они способствуют выживанию и росту, также оказалось сомнительным. Хотя ресурсы могут передаваться грибам, микориза не обязательно осуществляет поток веществ, а саженцы обычно не получают доступа к CMN. Хотя потенциально микоризная сеть может оказывать благоприятный эффект, она может влиять и отрицательно, а чаще всего сообщается о нейтральных эффектах.

Третье утверждение, что взрослые деревья предпочтительно посылают ресурсы или «предупреждающие сигналы» о повреждении насекомыми молодым деревьям через CMN, не подтверждается ни одним рецензируемым опубликованным полевым исследованием.