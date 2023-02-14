Ударившего сотрудницу полиции кулаком российского военнослужащего оштрафовали

В Омске суд назначил штраф военнослужащему, ударившему сотрудницу полиции кулаком в лицо

Омский гарнизонный военный суд назначил штраф в размере 100 тысяч рублей военнослужащему, ударившему сотрудницу полиции. Об этом во вторник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что сержант в состоянии алкогольного опьянения повалил на землю сотрудницу полиции при исполнении и нанес ей удар кулаком в область носа, а также шесть раз ударил ногами в область ног.

Ранее сообщалось, что в Самаре возбудили дело против полицейского, пытавшегося сбыть наркотики приятелю.