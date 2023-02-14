Против россиянина возбудили дело за выкрики об армии

В Ялте СК возбудил дело за выкрики на остановке лозунгов, дискредитирующих армию России

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении жителя Ялты, который на остановке общественного транспорта выкрикивал лозунги, дискредитирующие армию России. Об этом во вторник,14 февраля, сообщает ТАСС.

По данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время допроса он признал вину и объяснил свои действия злоупотреблением алкоголя. Ранее россиянин уже дважды привлекался к административной ответственности за публичные высказывания, направленными против использования Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что в Твери суд оштрафовал россиянку по статье о дискредитации армии за возложение цветов.