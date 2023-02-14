«Уэнсдэй» стал самым просматриваемым сериалом в 2022 году

Samba TV: сериал «Уэнсдэй» обошел «Дом дракона», став самым просматриваемым шоу 2022 года

Сериал «Уэнсдэй» обошел «Дом дракона», став самым просматриваемым шоу 2022 года. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на отчет Samba TV.

По данным компании, большинство сериалов привлекает к себе зрителей только в первые 15 дней после выхода. Однако сериал «Уэнсдэй» стал исключением. За первые две недели шоу привлекло 66 процентов просмотров от общего количества, после чего на протяжении длительного времени сохранял уровень просмотров. По данным Samba TV, это связано с тем, что сериал стал вирусным в социальных сетях.

«Привлечение поколения Z может стать ключом к долгосрочной зрительской аудитории. Помимо „Уэнсдэй“ и „Дома дракона“, „Монстр: История Джеффри Дамера“ и „Наблюдатель“ были одними из самых просматриваемых премьер года в первые 15 дней после выхода», — говорится в отчете Samba TV.

Премьера «Уэнсдэй» состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе. В проекте снялись Гвендолин Кристи, Кэтрин Зита-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс.