Объяснено происхождение лесных пожаров по всему миру

Nature Communications: изменение температуры моря в Атлантике провоцирует лесные пожары

Международная группа ученых-климатологов объяснила связь между климатом и высоким уровнем лесных пожаров по всему миру. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи проанализировали спутниковые данные, а также записи, полученные с метеостанций по всему миру за период с 1982 по 2018 год, чтобы определить закономерности увеличения количества пожаров в разных частях мира. Предыдущие исследования показали, что существуют климатические связи между событиями, происходящими по всему миру в разное время. Известно, например, что Эль-Ниньо или Южная осцилляция влияет на погоду во многих частях мира.

Специалисты заметили, что многие крупные пожары на разных континентах в прошлые годы происходили ближе друг к другу по времени, чем это можно было бы объяснить сезонными изменениями погоды.

В новой работе ученые сосредоточили свое внимание на поиске климатических ассоциаций между крупными пожарами, которые вспыхивают примерно в одно и то же время по всему миру. Оказалось, что характер изменения температуры поверхности моря у экватора в Атлантическом океане по времени соответствует примерно 25 процентам глобальных пожаров. По мнению авторов, этот механизм является одним из самых мощных источников пожаров во всем мире.