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11:07, 15 февраля 2023Россия

В России выявили максимальное с середины октября число случаев COVID-19

Оперштаб сообщил о выявлении 13 436 случаев COVID-19 за сутки, это максимум с 14 октября

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

В России за сутки выявили 13 436 случаев коронавируса —это максимальный показатель с 14 октября 2022 года. Статистика по COVID-19 опубликована на сайте по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Днем ранее, 14 февраля, число новых случаев составило 9826.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (3862), Санкт-Петербурге (1271) и Самарской области (719). Меньше всего — в Республике Алтай (1 случай), а также в Чечне и Ненецком автономном округе (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1548. За этот же период 12 071 человек выздоровел и был выписан из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 461 669.

За сутки умерли 36 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 395 652 человека.

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Анастасия Шейкина
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