Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:32, 15 февраля 2023Мир

Дания и Швеция присоединились к европейской системе ПРО

Дания и Швеция присоединились к европейской системе противоракетной обороны

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Дания и Швеция присоединились к европейской системе противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Декларация о создании Европейского противоракетного щита призвана укрепить действующую систему противовоздушной обороны (ПВО) и ПРО альянса путем облегчения многонациональных закупок европейскими странами и интеграции широкого спектра противовоздушных средств.

Ранее страны НАТО решили создать общую спутниковую разведку. Уточняется, что 17 стран блока и Швеция подписали соответствующее соглашение в Брюсселе.

Среди подписантов пока не вступившая в альянс Швеция, Великобритания, а также Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Турция и Франция.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Европа накопила слишком много газа
Овечкин обратился к фанатам после сообщения о смерти отца
Путин высказался о цифровом паспорте
Назван обладатель самого крупного лотерейного выигрыша в истории
Блогерша раскрыла правильный порядок развешивания одежды для ее быстрой сушки
В окружении Костомарова назвали его состояние крайне нестабильным
НАТО передаст Украине танков на несколько бригад
Названы особенности экспортной версии ЗРС «Витязь»
В Москве отец убил бывшего возлюбленного своей дочери и попал под следствие
Упавший с 70-метровой скалы в Азии турист выжил благодаря бананам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.