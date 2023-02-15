Дания и Швеция присоединились к европейской системе ПРО

Дания и Швеция присоединились к европейской системе противоракетной обороны

Дания и Швеция присоединились к европейской системе противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Декларация о создании Европейского противоракетного щита призвана укрепить действующую систему противовоздушной обороны (ПВО) и ПРО альянса путем облегчения многонациональных закупок европейскими странами и интеграции широкого спектра противовоздушных средств.

Ранее страны НАТО решили создать общую спутниковую разведку. Уточняется, что 17 стран блока и Швеция подписали соответствующее соглашение в Брюсселе.

Среди подписантов пока не вступившая в альянс Швеция, Великобритания, а также Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Турция и Франция.