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07:58, 15 февраля 2023Мир

В России прокомментировали обвинения США в принудительной депортации украинцев

Посольство России в США: Москва делает все, чтобы украинские дети остались в своих семьях

Фото: Marcus Brandt/ Globallookpress.com

Российские власти принимают украинцев, бегущих из зоны боевых действий, и делают все возможное, чтобы дети остались в своих семьях, а сироты могли получить опеку. Так посольство России в США прокомментировало слова представителя Госдепартамента США Неда Прайса, обвинившего Москву в принудительной депортации детей с Украины. Цитата опубликована в Telegram-канале дипмиссии.

«Вместо политизированных инсинуаций госдепу следовало бы дать адекватную оценку действиям киевского режима, от рук которого в ходе конфликта гибнут и получают ранения дети», — указали российские дипломаты. По их данным, в 2022-м в Донбассе погибли 153 ребенка, а еще 279 получили ранения.

США и Украина не раз обвиняли Москву в принудительной депортации украинских граждан, в том числе детей, на территорию России. Российские власти отрицают такие заявления. В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко утверждал, будто именно западные страны могут депортировать украинских граждан, чтобы на родине их могли призвать в ВСУ.

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Виктория Кондратьева
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