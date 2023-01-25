Стало известно о депортации украинских беженцев с Запада

Подполковник ЛНР Марочко заявил о депортации беженцев Украины с Запада для призыва в ВСУ

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что уехавших после начала спецоперации в страны Запада жителей Украины начнут депортировать и призывать в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Марочко заявил, что власти Украины ведут работу над депортацией беженцев с Запада для призыва в ВСУ. По данным МИД, уже оформлены запросы в ряд государств, чтобы те подали информацию о подлежащих мобилизации украинских гражданах.

«То есть эта работа уже ведется, и, я думаю, их будут депортировать в ближайшее время. Отлавливать в западных странах, чтобы вернуть их на Украину для прохождения службы», — подчеркнул он.

Подполковник добавил, что с юридической точки зрения Украина обладает правом мобилизовать уехавших в другие страны граждан. «Законодательство подогнано таким образом, что это будет на законных основаниях. Никаких юридических проволочек в этом отношении не будет», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания ВСУ за невыполнение приказа и побег с поля боя или воинской части. Он утвердил его накануне, 24 января.