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02:42, 25 января 2023Бывший СССР

Зеленский ужесточил ответственность военных за невыполнение приказа

Зеленский подписал закон об ужесточении наказания ВСУ за невыполнение приказа и побег
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 8271, который ужесточает ответственность военных Вооруженных сил страны (ВСУ) за невыполнение приказа, побег с поля боя или воинской части. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Согласно публикации, Зеленский утвердил закон во вторник, 24 января. При этом документ на подпись ему отправили еще 13 декабря прошлого года. Согласно инициативе, суды не смогу ослаблять наказание или выносить условные приговоры за неповиновение, неисполнение приказа, дезертирство, угрозы и насилие в сторону начальника, а также за самовольное оставление зоны боевых действий.

Документ также предполагает увеличение сроков наказания за употребление алкоголя или наркотиков во время военного положения.

19 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попросил Зеленского ужесточить наказание за неисполнение военными приказа. Он подчеркнул, что дисциплина сохраняет армию.

Верховная Рада приняла закон, согласно которому военных начнут проверять на алкогольное и наркотическое опьянение во время военного положения. Документ предусматривал ужесточение наказания за отказ от выполнения приказа.

В свою очередь граждане Украины создали петицию с просьбой к Зеленскому наложить вето на закон. Обращение набрало 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения главой государства.

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Марина Совина
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