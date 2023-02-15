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16:58, 15 февраля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала украинца за дискредитацию российской армии в сети

В Энгельсе ФСБ задержала гражданина Украины за дискредитацию Вооруженных сил России

Фото: : Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

В Энгельсе следователи совместно с сотрудниками УФСБ по Саратовской области задержали гражданина Украины за дискредитацию российской армии. Об этом в среду, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, с февраля по декабрь 2022 года фигурант разместил в социальной сети записи, дискредитирующие использование российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»).

Ранее стало известно, что суд приговорил к шести годам лишения свободы журналистку портала RusNews Марию Пономаренко за распространение фейка о ситуации в Мариуполе.

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Екатерина Власова
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