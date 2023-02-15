Российскую журналистку осудили на шесть лет колонии за фейк о Мариуполе

Журналистку портала RusNews Пономаренко осудили на шесть лет колонии за фейк о Мариуполе

Суд приговорил к шести годам лишения свободы журналистку портала RusNews Марию Пономаренко за распространение фейка о ситуации в Мариуполе. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает «Коммерсантъ».

Женщина признана виновной по части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой или национальной ненависти») УК РФ. Суд запретил ей пять лет вести публичную деятельность в интернете.

Ранее гособвинение запросило для Пономаренко девять лет колонии.

Журналистка 17 марта 2022 года разместила в своем Telegram-канале ложную информацию о том, что российскими Воздушно-космическими силами был нанесен авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, в то время как официальные источники, в том числе Минобороны России, эти данные опровергли. Уточняется, что Пономаренко знала о том, что эта информация была названа ошибочной.

16 марта 2022 года Минобороны России опровергло обвинения Украины в нанесении авиаудара по драмтеатру в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители. В ведомстве заявили, что здание театра взорвали боевики нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). В Минобороны также подчеркнули, что не рассматривали драмтеатр в качестве цели для поражения из-за потенциальной опасности для мирных жителей.