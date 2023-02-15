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13:02, 15 февраля 2023Ценности

Россиянкам назвали самые модные прически на весну

Стилистка Ксения Щербина назвала удлиненное каре самой модной прической весной

Фото: unsplash

Визажистка, стилистка по волосам Ксения Щербина назвала россиянкам самые модные прически на весну 2023 года. Комментарий эксперта приводят «Известия».

Специалистка призвала присмотреться к образам звезд на красных дорожках и модным показам. Так, по ее словам, в тренде остается удлиненное прямое каре. Кроме того, лидировать в грядущем сезоне будут небольшие небрежные пучки, а также укладки, выполненные при помощи заколок-крабиков или крупных шпилек.

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«Также нас не покидают гладкие прически, тугие жгуты и пучки из них», — заключила собеседница издания.

Ранее в феврале российский стилист, мастер по коротким стрижкам и создатель быстрой техники укладки «Руки и фен» Галина Тоторина назвала лучшую стрижку для тонких волос. По ее словам, придать прядям визуальный объем поможет стрижка боб — прическа с удлиненными к лицу и объемными на затылке прядями.

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Алина Гостева
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