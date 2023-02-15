Россиянкам назвали самые модные прически на весну

Стилистка Ксения Щербина назвала удлиненное каре самой модной прической весной

Визажистка, стилистка по волосам Ксения Щербина назвала россиянкам самые модные прически на весну 2023 года. Комментарий эксперта приводят «Известия».

Специалистка призвала присмотреться к образам звезд на красных дорожках и модным показам. Так, по ее словам, в тренде остается удлиненное прямое каре. Кроме того, лидировать в грядущем сезоне будут небольшие небрежные пучки, а также укладки, выполненные при помощи заколок-крабиков или крупных шпилек.

«Также нас не покидают гладкие прически, тугие жгуты и пучки из них», — заключила собеседница издания.

Ранее в феврале российский стилист, мастер по коротким стрижкам и создатель быстрой техники укладки «Руки и фен» Галина Тоторина назвала лучшую стрижку для тонких волос. По ее словам, придать прядям визуальный объем поможет стрижка боб — прическа с удлиненными к лицу и объемными на затылке прядями.