Россиянкам назвали самые модные прически на весну
Визажистка, стилистка по волосам Ксения Щербина назвала россиянкам самые модные прически на весну 2023 года. Комментарий эксперта приводят «Известия».
Специалистка призвала присмотреться к образам звезд на красных дорожках и модным показам. Так, по ее словам, в тренде остается удлиненное прямое каре. Кроме того, лидировать в грядущем сезоне будут небольшие небрежные пучки, а также укладки, выполненные при помощи заколок-крабиков или крупных шпилек.
«Также нас не покидают гладкие прически, тугие жгуты и пучки из них», — заключила собеседница издания.
Ранее в феврале российский стилист, мастер по коротким стрижкам и создатель быстрой техники укладки «Руки и фен» Галина Тоторина назвала лучшую стрижку для тонких волос. По ее словам, придать прядям визуальный объем поможет стрижка боб — прическа с удлиненными к лицу и объемными на затылке прядями.