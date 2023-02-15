Диетолог объяснила неожиданное влияние чеснока на мозг

Диетолог Соломатина: чеснок полезен для мозга, поскольку защищает от холестерина

Употребление в пищу чеснока полезно для работы мозга, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Неожиданное влияние этого продукта на здоровье она объяснила в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

По утверждению Соломатиной, для мозга полезна клетчатка, содержащаяся в чесноке. Кроме того, он защищает стенки сосудов от холестерина.

Он оказывает противовоспалительное действие наравне с аспирином. Он улучшает кровообращение и не дает тромбоцитам склеиваться до состояния тромбов, а также снимает воспаление в сосудах Елена Соломатина врач-диетолог

Соломатина добавила, что холестерин прикрепляется лишь к воспаленным стенкам сосудов. Гладкую поверхность, по ее словам, он заполнять не будет.

Ранее Соломатина назвала специю, помогающую есть меньше. По ее словам, корица способна предотвратить переедание при диабете второго типа.