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13:38, 15 февраля 2023Забота о себе

Диетолог объяснила неожиданное влияние чеснока на мозг

Диетолог Соломатина: чеснок полезен для мозга, поскольку защищает от холестерина

Фото: unsplash

Употребление в пищу чеснока полезно для работы мозга, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Неожиданное влияние этого продукта на здоровье она объяснила в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

По утверждению Соломатиной, для мозга полезна клетчатка, содержащаяся в чесноке. Кроме того, он защищает стенки сосудов от холестерина.

Он оказывает противовоспалительное действие наравне с аспирином. Он улучшает кровообращение и не дает тромбоцитам склеиваться до состояния тромбов, а также снимает воспаление в сосудах

Елена Соломатинаврач-диетолог

Соломатина добавила, что холестерин прикрепляется лишь к воспаленным стенкам сосудов. Гладкую поверхность, по ее словам, он заполнять не будет.

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Александра Лисица
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