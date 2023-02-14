Россиянам назвали помогающую есть меньше специю

Врач Соломатина: корица доставляет инсулин в клетки и способна предотвратить переедание

Корица способна предотвратить переедание при диабете второго типа, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

По словам Соломатиной, если клетка не получает инсулин, она подает сигнал о голоде в мозг, что провоцирует переедание сладким: конфетами, печеньем и булочками. «А корица как раз способна доставить инсулин в клетку», — рассказала россиянам специалистка о помогающей есть меньше специи.

Чем больше у человека развиты инсулинорезистентность и преддиабетическое состояние, продолжила диетолог, тем сложнее ему отказаться от переедания. «Корица в этом случае подводит глюкозу к рецепторам. Фактически служит проводником инсулина к клеткам. Когда человек добавляет корицу в еду, ему потребуется меньше сладкого, потому что приправа доставляет его быстрее», — назвала принцип работы специи Соломатина.

Использование этой приправы, заключила врач, помогает стимулировать работу мозга, повышать уровень энергии и снижает риск перееданий.

Ранее Соломатина сообщила, что однообразный рацион является главной ошибкой в питании пожилых людей. Соломатина подчеркнула, что это чревато нехваткой полезных веществ.