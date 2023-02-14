Диетолог раскрыла главную ошибку в питании пожилых людей

Диетолог Соломатина: однообразный рацион является главной ошибкой в питании пожилых людей

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что однообразный рацион является главной ошибкой в питании пожилых людей. Ее слова приводит «Москва 24».

Соломатина подчеркнула, что это чревато нехваткой полезных веществ. «У пожилых большой дефицит полезных веществ в силу того, что они недополучают их, плюс что-то не усваивается. Чтобы держать себя на плаву все время, необходимо восполнять этот дефицит. Поэтому мы даем больше разнообразного материала, и организм из этого сам выберет, что ему нужно», — сказала она.

По словам диетолога, в рационе пожилых людей обязательно должны присутствовать разнообразные продукты с содержанием углеводов, жиров и белка. Она назвала белок строительным материалом для организма, который необходим в том числе для мышц и иммунной системы.

«Обязательно нужно каждый день менять продукты в рационе. Сегодня едим одно, завтра другое. Если мы это уже утром съели, значит, вечером употребляем другое», — подчеркнула Соломатина.

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