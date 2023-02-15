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13:03, 15 февраля 2023Путешествия

Тур на Мальдивы оказался на миллионы рублей дешевле номера на российском курорте

Российский путешественник пожаловался на номер за 9,3 миллиона рублей в отеле Геленджика

Фото: Nattu Adnan / Unsplash

Российский путешественник сравнил стоимость отдыха на Мальдивах и в Геленджике и пожаловался на разницу в миллионы рублей. Об этом сообщает TourDom.

Турист объяснил, что в первую очередь рассматривал для отпуска российский курорт. Так, в «Метрополь Гранд Отель Геленджик» стоимость проживания с 30 января по 14 февраля составила 9,3 миллиона рублей. В то же время 13 ночей в отеле Heritance Aarah на Мальдивах с «ультра все включено» обошлись в 1,5 миллиона рублей.

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Вместе с перелетом через Дубай тур на острова оказался в шесть раз дешевле, чем номер в Геленджике. Турист решил отправиться на курорт богачей — по его словам, он успел провести шесть ночей на водной вилле и еще шесть — на пляжной.

Как объяснил изданию TourDom один из туроператоров, цена в 9,3 миллиона была ошибочной. Оказалось, что на сайте отеля произошел сбой. Настоящая стоимость указанного номера за десять ночей на двоих взрослых и ребенка составляет 2,6 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что российские туристы стали лидерами по поездкам на Мальдивы. С начала 2023 года и по 8 февраля на любимом курорте богачей побывали 28,9 тысячи россиян, или 13 процентов от общего количества прибывших в азиатскую страну путешественников.

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Зарина Дзагоева
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