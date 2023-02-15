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16:37, 15 февраля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 17 лет за изнасилование 13-летней соседки

В Краснодарском крае суд приговорил мужчину к 17 годам за изнасилование 13-летней соседки

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Краснодарском крае суд приговорил 36-летнего жителя станицы Новотитаровской к 17 годам колонии особого режима за изнасилование 13-летней соседки. Об этом в среду, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР)

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 135 («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») и статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

Следствие и суд установили, что в октябре 2020 года он неоднократно совершал в ее отношении развратные действия, а в январе 2021 года — изнасиловал. Фигурант угрожал убить потерпевшую, если та пожалуется родным. Только спустя девять месяцев девочка сообщила о произошедшем родителям.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали россиянина, который насиловал 13-летнюю падчерицу с лета 2022 года.

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Илона Палей
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