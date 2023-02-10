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09:48, 10 февраля 2023Силовые структуры

В благополучной петербургской семье отчим полгода насиловал 13-летнюю падчерицу

В Петербурге задержали россиянина, который насиловал 13-летнюю падчерицу с лета 2022 года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 44-летнего россиянина, обвиняемого в изнасиловании 13-летней падчерицы. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, о происходящем в благополучной семье насилии над школьницей узнала исполняющая обязанности директора школы, где училась девочка. Выяснилось, что мужчина совершал насильственные действия в отношении падчерицы с лета 2022 года. Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. На него был составлен административный протокол. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

16 января в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга отчим избил 16-летнюю падчерицу металлической палкой, подростка после случившегося госпитализировали.

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Владимир Седов
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