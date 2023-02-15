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12:34, 15 февраля 2023Ценности

Алеся Кафельникова снялась в костюме на голое тело для российского бренда

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в костюме на голое тело бренда Love Republic

Фото: LOVE REPUBLIC

Российская модель Алеся Кафельникова приняла участие в съемке новой весенне-летней коллекции одежды бренда Love Republic. Соответствующие снимки появились на официальном сайте марки.

Так, 24-летняя манекенщица снялась в костюме белого цвета на голое тело. Ее образ дополнили открытые босоножки на шпильке, ремень с золотистой застежкой и серьги с объемными цветами в тон одежде.

Кроме того, для фотосессии знаменитость примерила черное платье длины мини, кожаный тренч, твидовый жакет в черно-розовых тонах, а также боди, обнажающее левое плечо. Вдобавок она позировала, сидя у бассейна, в платье, которое было оформлено в мелкий горох.

Ранее Алеся Кафельникова поделилась откровенным снимком и восхитила фанатов. Манекенщица опубликовала в соцсетях серию фото, на которых продемонстрировала подписчикам свой новый образ. На ней было сверкающее платье длины мини, обнажающее плечи. При этом оно было оформлено воротником, который прикрывал шею. Также под нарядом отсутствовало нижнее белье.

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Мария Винар
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