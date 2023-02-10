Алеся Кафельникова поделилась снимком в откровенном наряде без нижнего белья

Российская модель Алеся Кафельникова поделилась фото в сверкающем платье без нижнего белья

Российская модель Алеся Кафельникова поделилась откровенным снимком и восхитила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

24-летняя манекенщица опубликовала серию фото, на которых она продемонстрировала подписчикам свой новый образ. На ней сверкающее платье длины мини, обнажающее плечи. При этом оно оформлено воротником, который прикрывает шею. Также видно, что под нарядом отсутствует нижнее белье. Кроме того, манекенщица сделала легкий макияж, нанеся на губы нюдовую помаду, а волосы распустила и заплела их в косички.

Фото: @alesya.kaf

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем написали в комментариях под постом. «Какая ты красивая!», «Вот она — самая прекрасная и роскошная дама в мире!», «Ты прекрасна», «Невероятная красавица!», «Огонь!» — высказывались они.

В январе Алеся Кафельникова показала фигуру в бикини. Так, на размещенном фото модель позировала перед камерой, широко расставив ноги и согнув левую руку в локте. Для съемки знаменитость примерила раздельный купальник черного цвета, оформленный завязками. Ее образ дополняли серьги и нюдовый макияж.