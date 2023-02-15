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15:56, 15 февраля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 15 февраля
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на среду, 15 февраля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За минувшие сутки российские военные на купянском направлении уничтожили восемь диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника на этом направлении составили до 100 военных убитыми и ранеными, на донецком направлении — до 190, на южнодонецком и запорожском — свыше 60 человек. Российские военные на херсонском направлении уничтожили гаубицы «Гвоздика» и Д-30, в Харьковской области удар был нанесен по складу боеприпасов бригады теробороны в районе Ветеринарного.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 385 самолетов, 208 вертолетов, 3132 беспилотных летательных аппара, 404 зенитных ракетных комплекса, 7875 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 8388 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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