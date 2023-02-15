Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 15 февраля

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на среду, 15 февраля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За минувшие сутки российские военные на купянском направлении уничтожили восемь диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника на этом направлении составили до 100 военных убитыми и ранеными, на донецком направлении — до 190, на южнодонецком и запорожском — свыше 60 человек. Российские военные на херсонском направлении уничтожили гаубицы «Гвоздика» и Д-30, в Харьковской области удар был нанесен по складу боеприпасов бригады теробороны в районе Ветеринарного.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 385 самолетов, 208 вертолетов, 3132 беспилотных летательных аппара, 404 зенитных ракетных комплекса, 7875 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 8388 единиц специальной военной автомобильной техники.