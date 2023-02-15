Даниил Егоров на совещании у президента рассказал о новых налоговых сервисах

Глава ФНС Даниил Егоров рассказал о направлениях налогового администрирования

Всего полтора месяца потребовалось ФНС России, чтобы выполнить поручение президента и запустить специальную платформу для оперативного предоставления льгот мобилизованным. Об этом рассказал руководитель ФНС России Даниил Егоров на еженедельном совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Глава Налоговой службы напомнил, что для мобилизованных предпринимателей, в том числе самозанятых, на время службы и три месяца после демобилизации перенесены сроки сдачи отчетности и уплаты налогов с последующей полугодовой рассрочкой. Приостановлены налоговые проверки. Не применяются санкции за непредставление деклараций и документов. При этом все меры поддержки оказываются проактивно, то есть плательщику не нужно обращаться в инспекцию с заявлениями.

Даниил Егоров также подвел первые итоги запущенного с июля 2022 года специального налогового режима автоУСН. Он рассчитан на небольшие компании и предпринимателей, у которых работает не больше пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 миллионов рублей. На этот режим уже перешли более 8000 тысяч участников с суммарным доходом более 1 миллиарда рублей.

«Одно из преимуществ в том, что при таком режиме человеку и компании не надо заботиться об исчислении налогов. Это происходит автоматически. Без личного участия налогоплательщика. Отчетность для абсолютного большинства предпринимателей отменяется. Уважаемый Владимир Владимирович, мы с Министерством финансов подведем промежуточные результаты этого «пилота» и доложим вам дополнительно. В случае вашего согласия можно будет распространить его на всю территорию России. Считаем, что это возможно в начале следующего года», — добавил Даниил Егоров.

Также глава ФНС России рассказал о внедрении Единого налогового счета с 1 января. Новый механизм позволяет оплачивать налоги с одного счета. Достаточно указать всего два реквизита — ИНН и сумму. Благодаря ЕНС ситуации с невыясненными платежами, как было раньше, сведены к минимуму.

Для оперативного решения вопросов, связанных с ЕНС, создана отдельная линия консультаций в контакт-центре, а также специальный Telegram-канал. Вся актуальная информация публикуется на промостранице на сайте ФНС России. Ведется совместный мониторинг обратной связи с Общероссийским Народным Фронтом.

«Учитывая масштабы реформы, установлен мораторий на принудительное взыскание задолженности. Пока мы не проведем сверки со всеми налогоплательщиками в марте-апреле, пока не будем на 100 процентов уверены в расчетах каждого, штрафов и пеней не будет. Количество проблемных вопросов уже снизилось, и уже во втором квартале мы планируем перейти на обычный режим работы новой системы Единого налогового счета», — заявил Даниил Егоров.