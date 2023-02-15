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17:37, 15 февраля 2023Россия

Путин рассказал о восстановлении социальной сферы в новых регионах

Президент Путин заявил, что работа по восстановлению соцсферы уже идет в новых регионах

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Работа по восстановлению социальной сферы уже идет в новых регионах России, несмотря на все сложности. Об этом рассказал президент Владимир Путин на открытии новых медучреждений в ряде субъектов страны, в том числе в Запорожской области. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства также поручил обеспечить ускоренную реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения. «В целом по стране нам еще предстоит многое сделать для повышения доступности и качества медицинской помощи», — уточнил он.

Путин потребовал, чтобы Министерство здравоохранения уделило решению этой задачи особое внимание.

В октябре 2022 года президент России подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

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Евгения Куликова
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